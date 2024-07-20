Угорщина заблокувала заяву ЄС із засудженням рішення Ізраїлю проти створення Палестини

Угорщина стала єдиною державою Європейського Союзу, яка наклала вето на заяву із засудженням резолюції ізраїльського парламенту проти створення Палестинської держави, тому її опублікував топдипломат Жозеп Боррель.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію телеканалу Euronews підтвердив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

За словами посадовця, Євросоюз хотів відреагувати від імені усіх 27 держав-членів з огляду на значення рішення ізраїльського парламенту – Кнесету – для подальшого врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

"Переважна більшість ізраїльського парламенту, який представляє ізраїльський народ, каже "ні" палестинській державі – це радикальна зміна", – сказав дипломат, маючи на увазі так зване рішення про дві держави – тобто існування Ізраїлю і Палестини.

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Він додав, що двадцять країн ЄС запропонували незначні зміни до заяви, але вони не переконали Угорщину зняти вето. Зрештою, заяву опублікували від імені Жозепа Борреля.

Раніше Будапешт уже блокував заяву ЄС із закликом до Ізраїлю утриматися від удару по місту Рафах на півдні сектору Гази, а також зірвав запровадження санкцій проти екстремістських ізраїльських поселенців, відповідальних за насильство на Західному березі річки Йордан.

Угорська влада традиційно позиціонує себе союзником Ізраїлю. Приміром, вона заявила, що не затримає прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу на своїй території, якщо Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на його арешт.

Також, за неофіційною інформацією, Угорщина обговорювала перенесення свого посольства в Єрусалим.