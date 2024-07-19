ЄС засудив резолюцію в парламенті Ізраїлю проти створення Палестинської держави

Євросоюз засудив ухвалену парламентом Ізраїлю резолюцію проти створення Палестинської держави на Західному березі річки Йордан.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву від імені ЄС опублікував Високий представник із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Заява стосується резолюції Кнессету, ухваленої 18 липня. У ній йдеться про те, що створення Палестинської держави на Західному березі річки Йордан стало би "екзистенційною небезпекою" для Ізраїлю, підживило би ізраїльсько-палестинський конфлікт і спричинило би подальшу дестабілізацію у регіоні.

У тексті наголошують, що новостворена держава може опинитися під контролем ХАМАС і стати новою базою для радикальних ісламістів, які хочуть знищення Ізраїлю.

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Жозеп Боррель від імені ЄС засудив резолюцію. "У міжнародній спільноті є рішучий консенсус щодо того, що єдине стале рішення, яке забезпечить мир і безпеку на Близькому Сході – це "рішення з двома державами"... Палестинці та ізраїльтяни мають рівні права на життя у безпеці, гідності та мирі", – заявив головний дипломат Євросоюзу.

Він нагадав, що ЄС, зберігаючи давню позицію, що відповідає також резолюціям Радбезу ООН, не визнає змін до кордонів 1967 року, доки вони не погоджені сторонами.

"Ми продовжимо активно працювати з міжнародними та регіональними партнерами над відновленням політичного процесу з такою метою. Надійний шлях до держави для палестинців є ключовою складовою цього політичного процесу. Відсутність надії та перспектив для палестинського народу лише поглибить конфлікт", – заявив Боррель.

Нагадаємо, 28 травня Норвегія, а також Іспанія та Ісландія офіційно визнали державність Палестини за жорсткої реакції Ізраїлю. 4 червня парламент Словенії підтримав визнання Палестини.

Наприкінці червня про визнання Палестинської держави оголосила Вірменія.