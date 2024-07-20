Венгрия заблокировала заявление ЕС, осуждающее решение Израиля против создания Палестины

Венгрия стала единственным государством Европейского Союза, которое наложило вето на заявление с осуждением резолюции израильского парламента против создания Палестинского государства, поэтому его опубликовал топ-дипломат Жозеп Боррель.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию телеканалу Euronews подтвердил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

По словам чиновника, Евросоюз хотел отреагировать от имени всех 27 государств-членов, учитывая значение решения израильского парламента – Кнессета – для дальнейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

"Подавляющее большинство израильского парламента, который представляет израильский народ, говорит "нет" палестинскому государству – это радикальное изменение", – сказал дипломат, имея в виду так называемое решение о двух государствах – то есть существование Израиля и Палестины.

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Он добавил, что двадцать стран ЕС предложили незначительные изменения в заявление, но они не убедили Венгрию снять вето. В конце концов, заявление опубликовали от имени Жозепа Борреля.

Ранее Будапешт уже блокировал заявление ЕС с призывом к Израилю воздержаться от удара по городу Рафах на юге сектора Газа, а также сорвал введение санкций против экстремистских израильских поселенцев, ответственных за насилие на Западном берегу реки Иордан.

Венгерские власти традиционно позиционируют себя союзником Израиля. К примеру, они заявили, что не задержат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на своей территории, если Международный уголовный суд выдаст ордер на его арест.

Также, по неофициальной информации, Венгрия обсуждала перенос своего посольства в Иерусалим.