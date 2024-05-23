В Угорщині заявили, що ігноруватимуть ордер МКС на прем’єра Ізраїлю у разі його видачі

В уряді Угорщини заявили, що не затримають прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу на своїй території, якщо Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на його арешт.

Як повідомляє dpa, пише "Європейська правда", про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш.

У спілкуванні з журналістами у четвер Гуяш сказав, що Нетаньягу не затримають на території Угорщини, навіть якщо МКС врешті видасть ордер на його арешт, до чого закликав прокурор Міжнародного кримінального суду.

Прем’єра Угорщини Віктора Орбана вважають дружнім до ізраїльського прем’єра.

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Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут – міжнародний договір, що заснував МКС, проте Гуяш заявив, що в країні не повною мірою діють положення для виконання рішень суду.

Після оголошення МКС ордеру на арешт Владіміра Путіна за його роль у депортації українських дітей в адміністрації Орбана також заявили, що не будуть заарештовувати російського лідера, якби той приїхав в країну.

Нагадаємо, держави Заходу суперечливо відреагували на заклик Каріма Хана до МКС видати ордер на арешт ізраїльських топпосадовців. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.

Труднощі забезпечення виконання ордерів Міжнародного кримінального суду "ЄвроПравда" пояснювала у статті "Що дає ордер Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо"