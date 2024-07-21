Польща закликає ЄС посилити зв'язки зі США для протидії російській дезінформації

Польща хоче, щоб Європейський Союз розпочав у США кампанію з підвищення обізнаності американської громадськості про важливість спільних відносин.

Про це йдеться у документі, підготовленому до засідання міністрів закордонних справ ЄС, з яким ознайомилось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У документі Польща закликає до позитивних дій перед президентськими виборами у США 5 листопада, щоб протистояти тому російській дезінформації, спрямованої на те, щоб посіяти розкол між ЄС і Вашингтоном.

"У цей критичний момент історії вкрай важливо, щоб ми спільно вжили швидких і рішучих заходів для зміцнення трансатлантичних відносин через стратегічну комунікацію про ЄС у США", – цитує агентство документ.

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У Польщі зазначили, що йдеться про розширення масштабів роботи ЄС з розвінчання російської дезінформації та запуск кампаній, які дають чітке уявлення про те, "на чому сьогодні стоїть Європа, і про переваги дипломатії, колективної безпеки і відкритого суспільства".

"Ми повинні очікувати набагато більше, оскільки підрив підтримки України залишається ключовим пріоритетом Росії. Ми повинні нагадати американській громадськості, особливо молодому поколінню, про результати, які наше десятирічне партнерство принесло американській економіці", – йдеться в документі.

Польща заявила, що вона була мішенню численних російських спроб дестабілізації і втручання у вибори через свою роль у наданні військової допомоги сусідній Україні.

Раніше прем’єрка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що країни Європи останнім часом практично постійно зазнають тих чи інших гібридних атак з "російським слідом", та вважає, що реакція західних держав "надмірно чемна".

Перед цим посадовець НАТО високого рівня сказав у коментарі ЗМІ, що, на його думку, країна НАТО може попросити захисту від союзників за 5 статтею Північноатлантичного договору через гібридні операції та кібератаки Росії.