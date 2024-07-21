Польша призывает ЕС усилить связи с США для противодействия российской дезинформации

Польша хочет, чтобы Европейский Союз начал в США кампанию по повышению осведомленности американской общественности о важности совместных отношений.

Об этом говорится в документе, подготовленном к заседанию министров иностранных дел ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В документе Польша призывает к позитивным действиям перед президентскими выборами в США 5 ноября, чтобы противостоять российской дезинформации, направленной на то, чтобы посеять раскол между ЕС и Вашингтоном.

"В этот критический момент истории крайне важно, чтобы мы совместно приняли быстрые и решительные меры для укрепления трансатлантических отношений через стратегическую коммуникацию о ЕС в США", – цитирует агентство документ.

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В Польше отметили, что речь идет о расширении масштабов работы ЕС по развенчанию российской дезинформации и запуске кампаний, которые дают четкое представление о том, "на чем сегодня стоит Европа, и о преимуществах дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества".

"Мы должны ожидать гораздо больше, поскольку подрыв поддержки Украины остается ключевым приоритетом России. Мы должны напомнить американской общественности, особенно молодому поколению, о результатах, которые наше десятилетнее партнерство принесло американской экономике", – говорится в документе.

Польша заявила, что она была мишенью многочисленных российских попыток дестабилизации и вмешательства в выборы из-за своей роли в оказании военной помощи соседней Украине.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что страны Европы в последнее время практически постоянно испытывают те или иные гибридные атаки с "российским следом", и считает, что реакция западных государств "чрезмерно вежливая".

Перед этим чиновник НАТО высокого уровня сказал в комментарии СМИ, что, по его мнению, страна НАТО может попросить защиты от союзников по 5 статье Североатлантического договора из-за гибридных операций и кибератак России.