Прем’єрка Данії про гібридні атаки Росії: "Ми реагуємо надто чемно" 

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що країни Європи останнім часом практично постійно зазнають тих чи інших гібридних атак з "російським слідом", та вважає, що реакція західних держав "надмірно чемна".

Як повідомляє "Європейська правда", її коментарі пролунали у рамках експертної дискусії у США на полях саміту НАТО.

Під час обговорення ведучий навів низку прикладів інцидентів з критичною інфраструктурою з можливим російським слідом, та поцікавився, на якому етапі – на думку Фредеріксен – союзники у НАТО можуть задіяти щонайменш ст. 4 Північноатлантичного договору про скликання консультацій та почнуть щось робити для стримування Росії від нових гібридних атак.

"Коли ви перераховуєте деякі з подій, які ми спостерігали за останні місяці, це нагадує ніби якийсь поганий фільм, чи не так? І, думаю, це наша головна проблема. У мене було дуже схоже відчуття перед тим, як Росія напала на Україну. Ми просто не могли усвідомити, що Росія справді почне повномасштабну війну у Європі. А вона збиралася це зробити", – зазначила данська прем'єрка.

🇺🇸🇪🇺🇩🇰 “We are simply being too polite”



On the margins of the #NATOSummit this week, at @CFR_org I asked Danish PM Frederiksen about Russia’s continued attacks on #EU energy & critical infrastructure & when #NATO Article 4 consultative mechanisms should begin.



Her response: pic.twitter.com/RFa5hb7HOW