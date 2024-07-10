НАТО: Гібридні операції та кібератаки РФ є підставою активувати статтю 5 

Одна із країн НАТО може попросити захисту від союзників за 5 статтею Північноатлантичного договору через гібридні операції та кібератаки Росії.

Про це заявив у Вашингтоні високопосадовець НАТО, його слова наводить "Голос Америки", пише "Європейська правда".

Так посадовець відповів на питання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції Росії та спроби дестабілізації у Європі.

"У кінцевому підсумку все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія", – сказав посадовець.

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"Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції", – зазначив він.

Представник Альянсу зауважив, що, зрештою, захисту від союзників по Альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак. Наразі жодна з них цього не робила, додав він.

Раніше повідомляли, що президент Литви Гітанас Науседа має намір підняти питання про реакцію НАТО на нещодавні російські гібридні атаки на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Між тим, у НАТО також оцінили, що Росії не вистачає боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ в Україні.