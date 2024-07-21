Жителі Майорки влаштували новий протест проти масового туризму

Жителі іспанського острова Майорка у неділю, 21 липня, вийшли на нову акцію протесту проти масового туризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Організація "Менше туризму, більше життя" закликала до протесту в столиці острова Пальмі.

dpa

dpa

Акції протесту також заплановані на інших островах Балеарського архіпелагу.

Реклама:

Хоча туризм має важливе значення для Майорки, оскільки на цю галузь припадає 45% економічного виробництва острова, багато жителів скаржаться, що лише меншість отримує вигоду, в той час як переважна більшість отримує низькооплачувану роботу і страждає від нестачі житла, заторів на дорогах, шуму і забруднення навколишнього середовища.

Близько восьми тижнів тому приблизно 10 тисяч людей вийшли на вулиці Пальми під гаслами "Досить!" і "Майорка не продається!". Організатори стверджували, що в акції взяли участь 25 тисяч осіб.

Демонстрації проти зростання масового туризму відбулися також в інших іспанських туристичних центрах, таких як Барселона і Малага, а також на Канарських островах.

Мер Барселони Жауме Коллбоні оголосив про намір поступово відмовитися від короткострокової оренди в місті до 2028 року. Конституційний суд Іспанії розглядає питання про законність такого кроку.

Крім того, уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів, які відчувають, що їх витісняють з житлового ринку.