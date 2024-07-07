Тисячі жителів Барселони вийшли на протест проти масового туризму

В іспанській Барселоні напередодні відбулась велика акція протесту проти масового туризму і його згубного впливу на місто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під гаслом "Досить! Давайте обмежимо туризм", близько 2800 осіб – за даними поліції – пройшли маршем вздовж набережної Барселони, вимагаючи нової економічної моделі, яка б зменшила кількість туристів, що приїжджають до міста щороку.

Reuters

Reuters

З плакатами "Скоротіть туризм негайно!", протестувальники скандували гасла на кшталт "Туристи геть з нашого району", зупиняючись перед готелями.

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Зростання вартості житла в Барселоні, яке, за даними місцевої влади, за останнє десятиліття сягнуло 68%, є однією з головних проблем поряд із впливом туризму на місцеву торгівлю та умови праці в місті з населенням 1,6 мільйона мешканців.

"Місцеві магазини закриваються, щоб звільнити місце для магазинів, які не відповідають потребам районів. Люди не можуть дозволити собі орендну плату", – каже один з мешканців Барселони.

За даними місцевої влади, минулого року Барселона прийняла понад 12 мільйонів туристів.

Протести в Барселоні відбуваються після подібних демонстрацій у таких туристичних центрах, як Малага, Пальма-де-Майорка і Канарські острови.

Мер Барселони Жауме Коллбоні оголосив про намір поступово відмовитися від короткострокової оренди в місті до 2028 року. Конституційний суд Іспанії розглядає питання про законність такого кроку.

Крім того, уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів, які відчувають, що їх витісняють з житлового ринку.