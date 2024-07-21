Жители Майорки устроили новый протест против массового туризма

Жители испанского острова Майорка в воскресенье, 21 июля, вышли на новую акцию протеста против массового туризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Организация "Меньше туризма, больше жизни" призвала к протесту в столице острова Пальме.

dpa

dpa

Акции протеста также запланированы на других островах Балеарского архипелага.

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Хотя туризм имеет важное значение для Майорки, поскольку на эту отрасль приходится 45% экономического производства острова, многие жители жалуются, что лишь меньшинство получает выгоду, в то время как подавляющее большинство получает низкооплачиваемую работу и страдает от нехватки жилья, пробок на дорогах, шума и загрязнения окружающей среды.

Около восьми недель назад примерно 10 тысяч человек вышли на улицы Пальмы под лозунгами "Хватит!" и "Майорка не продается!". Организаторы утверждали, что в акции приняли участие 25 тысяч человек.

Демонстрации против роста массового туризма состоялись также в других испанских туристических центрах, таких как Барселона и Малага, а также на Канарских островах.

Мэр Барселоны Жауме Коллбони объявил о намерении постепенно отказаться от краткосрочной аренды в городе до 2028 года. Конституционный суд Испании рассматривает вопрос о законности такого шага.

Кроме того, правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей, которые чувствуют, что их вытесняют с рынка жилья.