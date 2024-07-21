Президент Азербайджану каже про прогрес у нормалізації відносин із Вірменією
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у процесі нормалізації відносин із Вірменією спостерігається прогрес.
Заяву азербайджанського президента наводить державне агентство АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".
Алієв розповів, що текст мирної угоди з Вірменією погоджений на 80-90 відсотків.
"Вірменія була змушена вилучити з нього положення і термінологію (щодо Карабаху – ред.), що відкрило шлях для подальшого розвитку процесу нормалізації", – сказав він.
Водночас, за його словами, наразі залишаються відкритими два питання: "По-перше, Вірменія має позитивно відповісти на нашу пропозицію. По-друге, і Вірменія, і Азербайджан мають спільно звернутися до ОБСЄ з проханням про розпуск Мінської групи, оскільки останні кілька років ця група фактично не діє".
Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом Баку і Єреван ведуть переговори про укладання мирної угоди.
У квітні розпочався процес делімітації кордону між країнами.
Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів. До 6 травня там встановили 40 прикордонних стовпів.
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