Президент Азербайджану каже про прогрес у нормалізації відносин із Вірменією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у процесі нормалізації відносин із Вірменією спостерігається прогрес.

Заяву азербайджанського президента наводить державне агентство АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".

Алієв розповів, що текст мирної угоди з Вірменією погоджений на 80-90 відсотків.

"Вірменія була змушена вилучити з нього положення і термінологію (щодо Карабаху – ред.), що відкрило шлях для подальшого розвитку процесу нормалізації", – сказав він.

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Водночас, за його словами, наразі залишаються відкритими два питання: "По-перше, Вірменія має позитивно відповісти на нашу пропозицію. По-друге, і Вірменія, і Азербайджан мають спільно звернутися до ОБСЄ з проханням про розпуск Мінської групи, оскільки останні кілька років ця група фактично не діє".

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом Баку і Єреван ведуть переговори про укладання мирної угоди.

У квітні розпочався процес делімітації кордону між країнами.

Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів. До 6 травня там встановили 40 прикордонних стовпів.

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