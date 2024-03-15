Як Вірменія розвертається на Захід і як Росія буде протидіяти цьому

Останній тиждень приніс новини, які дають вагомі підстави стверджувати, що Вірменія почала розворот на Євросоюз.

І, що не менш важливо, з ЄС надсилають Єревану сигнали про готовність підтримати такий зовнішній курс Вірменії.

Про те, до якої міри може дійти такий розворот і як на нього може відповісти Кремль читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Втеча з російських "обіймів": як Вірменія розпочинає шлях до членства в ЄС. Далі – короткий її виклад.

Наприкінці минулого року "ЄвроПравда" відвідала Вірменію, щоб розібратися в її зовнішній політиці. Тоді в Єревані вже почали ігнорувати заходи Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ, створена Росією безпекова організація), проте лише на експертному рівні лунали заяви про заморожування членства у ній.

Наприкінці лютого прем’єр Нікол Пашинян вперше публічно визнав, що його країна призупинила участь в ОДКБ і не виключив згодом повноцінного виходу.

За словами голови вірменського уряду, так званий Договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконувався, особливо у 2021-2022 роках.

12 березня Пашинян заявив, що остаточне рішення Вірменії щодо участі в ОДКБ залежатиме від того, чи там пояснять, у чому бачать свою "зону відповідальності".

Зважаючи, що у РФ не хочуть (та й не можуть) дати відповідь на запити Вірменії, її вихід з ОДКБ стає вже питанням найближчого майбутнього.

По суті, Пашинян озвучив Росії ультиматум, наслідком якого й має стати вихід з ОДКБ. І схоже, що саме так його й сприйняли у Москві.

Одночасно в Єревані прийняли рішення про виведення російських прикордонників з аеропорту "Зварноц". Росіяни мають покинути столичний аеропорт – до 1 серпня.

Проте найбільшою сенсацією стала заява про можливість претендувати на членство в ЄС.

Першим про це – і дуже обережно – заявив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян: за його словами, у Вірменії розглядають можливість подати заявку на членство в Євросоюзі, однак справжня сенсація прийшла з Брюсселя.

13 березня Європейський парламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість членства Вірменії в ЄС.

Досі соціологи не заміряли підтримку громадянами Вірменії ідеї вступу до ЄС.

Втім, як визнає вірменський політолог Рубен Меграбян, цю ідею підтримують і прихильники чинної влади, і чимала частина позапарламентської опозиції.

У ситуації, коли близько 40% вірмен вже напряму називають Росію ворогом, шлях до членства в Євросоюзі виглядає оптимальним щонайменше для двох третин громадян країни, впевнений лідер Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян.

Варто відзначити, що будь-який крок Вірменії в бік вступу до ЄС неможливий без виходу зі складу Євразійського економічного союзу.

А відповідно, такі плани неодмінно викличуть гостру реакцію Кремля.

Тигран Хзмалян уточнює: країна настільки інтегрована в російські організації, що цей розворот буде дуже непростим.

"Очевидно, на нас чекає дуже непростий рік, адже Росія буде використовувати всі важелі, що в неї залишилися, щоб зупинити чи принаймні ускладнити шлях Вірменії на Захід", – прогнозує Хзмалян.

Показово, що наразі у Росії залишилися в основному економічні важелі впливу на Вірменію.

При цьому особливість нинішнього становища Вірменії полягає в тому, що економічні ризики, навіть такі масштабні, як через розрив економічних відносин з РФ, видаються другорядними у порівнянні з перспективою нової війни з Азербайджаном.

Проте в такій ситуації політичний вплив Євросоюзу може виявитися для Баку вагомішим за російський. А відповідно, курс на інтеграцію в ЄС зменшує для Вірменії ризики нової війни.

І це ще один аргумент для Єревана, що час діяти вже настав.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Втеча з російських "обіймів": як Вірменія розпочинає шлях до членства в ЄС.