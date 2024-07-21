Президент Азербайджана говорит о прогрессе в нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в процессе нормализации отношений с Арменией наблюдается прогресс.

Заявление азербайджанского президента приводит государственное агентство АЗЕРТАДЖ, сообщает "Европейская правда".

Алиев рассказал, что текст мирного соглашения с Арменией согласован на 80-90 процентов.

"Армения была вынуждена изъять из него положения и терминологию (по Карабаху – ред.), что открыло путь для дальнейшего развития процесса нормализации", – сказал он.

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В то же время, по его словам, пока остаются открытыми два вопроса: "Во-первых, Армения должна положительно ответить на наше предложение. Во-вторых, и Армения, и Азербайджан должны совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, поскольку последние несколько лет эта группа фактически не действует".

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом Баку и Ереван ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

В апреле начался процесс делимитации границы между странами.

Вскоре началась процедура демаркации границы – то есть установление пограничных столбов. До 6 мая там установили 40 пограничных столбов.

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