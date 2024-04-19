Азербайджан та Вірменія вперше узгодили делімітацію ділянки кордону

Представники Вірменії та Азербайджану за підсумками засідання 19 квітня вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", апарат прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна пояснив у коментарі агентству "Армянпресс".

Делімітація кордонів узгоджена біля вірменських сіл Баганіс, Воскепар, Кіранц та Беркабер та азербайджанських – Баганіс Айрум, Ашаги-Аскипар, Хейрімлі та Кизил-Гаджили.

"Це означає, що дві комісії відтворили на карті ті кордони, які існували між вищезгаданими селами за часів Радянського Союзу, і на наступному етапі ці кордони мають бути уточнені та відображені також на землі, і це стане безпрецедентною подією: уперше між нашими країнами буде демаркований державний кордон на ділянці цих чотирьох сіл", – заявили в апараті Пашиняна.

Там уточнили, що делімітація погоджена на основі карт СРСР і відтворить кордони, "які де-юре існували між Радянською Вірменією і Радянським Азербайджаном", і йдеться не про територіальні поступки Баку.

Вірменська сторона також обіцяє, що відведення збройних сил обох країн на ділянці чотирьох сіл – які будуть замінені прикордонними силами – "відбудеться в короткі, але розумні терміни, без штучних затримок".

Раніше Азербайджан висунув вимогу до Вірменії повернути Баку чотири прикордонні села у цьому районі, які з 1990-х років перебувають під фактичним контролем Вірменії. Пашинян після цього визнав, що ці населені пункти не входять до території Вірменії.

Як відомо, після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.

Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.

Читайте також, чи дійсно Вірменія зважилася вийти з Євразійського союзу та йти до членства в ЄС.