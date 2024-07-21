У Туреччині обвалилася нафтова вишка: один загиблий, 2 постраждалих

У неділю на південному сході Туреччини сталося обвалення нафтової бурової установки, внаслідок чого один робітник загинув та ще двоє отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Аварія сталася на буровому майданчику в районі гори Габар у провінції Сірнак, де більшість населення становлять курди.

За словами губернатора Джевдета Атая, який виїхав на місце події, на місці було виявлено тіло інженера, який опинився під завалами.

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"Іншого бурильника врятували одразу після аварії та доставили до лікарні гелікоптером", – повідомив офіс Атая у X (Twitter), а ще один робітник вижив, отримавши легкі поранення.

У відомстві додали, що влада розпочала розслідування. Турецька нафтова корпорація почала буріння нафти в цьому регіоні у 2022 році.

Нещодавно в районі приморського міста Бар у Чорногорії на будівництві загинув громадянин Туреччини.

Раніше у Туреччині загинули 11 осіб внаслідок пожежі, що почалася зі спалювання стерні і поширилась на низку населених пунктів.

Перед тим повідомлялось про п'ятьох загиблих внаслідок пожежі на сході Туреччини.