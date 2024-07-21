В Турции обвалилась нефтяная вышка: один погибший, 2 пострадавших

В воскресенье на юго-востоке Турции произошло обрушение нефтяной буровой установки, в результате чего один рабочий погиб и еще двое получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Авария произошла на буровой площадке в районе горы Габар в провинции Сирнак, где большинство населения составляют курды.

По словам губернатора Джевдета Атая, который выехал на место происшествия, на месте было обнаружено тело инженера, который оказался под завалами.

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"Другого бурильщика спасли сразу после аварии и доставили в больницу вертолетом", – сообщил офис Атая в X (Twitter), а еще один рабочий выжил, получив легкие ранения.

В ведомстве добавили, что власти начали расследование. Турецкая нефтяная корпорация начала бурение нефти в этом регионе в 2022 году.

Недавно в районе приморского города Бар в Черногории на строительстве погиб гражданин Турции.

Ранее в Турции погибли 11 человек в результате пожара, который начался со сжигания стерни и распространился на ряд населенных пунктов.

Перед тем сообщалось о пяти погибших в результате пожара на востоке Турции.