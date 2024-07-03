У Чорногорії через негоду загинули двоє людей

Внаслідок сильних злив з грозами у Чорногорії загинули двоє людей, а центр Будви підтоплений.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами місцевих видань, пише "Європейська правда".

Негода накрила балканську країну 2 липня. Грози супроводжувалися сильними зливами та шквалами.

В районі приморського міста Бар на будівництві загинув громадянин Туреччини, а в містечку Радовичі чоловік помер внаслідок влучання блискавки.

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У самому Барі отримав легкі травми працівник порту, де вітер повалив вантажні крани. У Скадарському озері перекинувся човен з двома іноземними громадянами, їх врятували.

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У багатьох місцях, у тому числі в столиці Подгориці, вітер поламав дерева і позривав фрагменти покрівель.

RTCG

RTCG

Негода завдала значної шкоди також у Которі та Будві. Центральна частина Будви підтоплена.

Також цього тижня сильні дощі спричинили повені на сході Чехії. У Західній Європі через негоду на вихідних загинули семеро людей.