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У Чорногорії через негоду загинули двоє людей

Новини — Середа, 3 липня 2024, 10:36 — Марія Ємець

Внаслідок сильних злив з грозами у Чорногорії загинули двоє людей, а центр Будви підтоплений.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами місцевих видань, пише "Європейська правда".

Негода накрила балканську країну 2 липня. Грози супроводжувалися сильними зливами та шквалами. 

В районі приморського міста Бар на будівництві загинув громадянин Туреччини, а в містечку Радовичі чоловік помер внаслідок влучання блискавки. 

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У самому Барі отримав легкі травми працівник порту, де вітер повалив вантажні крани. У Скадарському озері перекинувся човен з двома іноземними громадянами, їх врятували. 

У багатьох місцях, у тому числі в столиці Подгориці, вітер поламав дерева і позривав фрагменти покрівель. 

 
RTCG
 
RTCG

Негода завдала значної шкоди також у Которі та Будві. Центральна частина Будви підтоплена. 

Також цього тижня сильні дощі спричинили повені на сході Чехії. У Західній Європі через негоду на вихідних загинули семеро людей.

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Чорногорія
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