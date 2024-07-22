Прикордонна служба Литви придбає систему БПЛА дальнього радіуса дії за 4,6 млн євро

Служба охорони кордону Литви придбає систему безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії за 4,6 мільйона євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Нову систему будуть використовувати для контролю за зовнішніми кордонами Європейського Союзу, а також для контролю за нелегальною міграцією та для стеження за кримінальною діяльністю.

Система має складатися з трьох безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії з функціями вертикального зльоту і посадки, тепловізійними камерами, лазерними цілевказівниками і далекомірами.

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Система також має включати дві станції управління і моніторингу. Одна з них буде стаціонарним приміщенням контейнерного типу, а інша станція буде розташована у фургоні.

Літальні апарати повинні бути спроєктовані таким чином, щоб мінімізувати акустичний шум і бути непомітними під час таємних операцій, а також забезпечувати максимальну стійкість до перешкод у разі застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Система має надійти до прикордонників не пізніше кінця травня наступного року, на закупівлю виділено 4,6 млн євро.

На початку липня Міністерство оборони Литви оголосило про закупівлю мобільних систем протиповітряної оборони малої дальності RBS70 NG, розроблених у Швеції, на суму 147 млн євро.

Крім того, будуть закуплені додаткові системи ППО середньої дальності. До вересня Міністерство оборони має вирішити, чи будуть це системи NASAMS або Iris-T, які наразі не використовуються в литовських Збройних силах.