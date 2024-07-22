Пограничная служба Литвы приобретет систему БПЛА дальнего радиуса действия за 4,6 млн евро

Служба охраны границы Литвы приобретет систему беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия за 4,6 миллиона евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Новую систему будут использовать для контроля за внешними границами Европейского Союза, а также для контроля за нелегальной миграцией и для слежения за криминальной деятельностью.

Система должна состоять из трех беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия с функциями вертикального взлета и посадки, тепловизионными камерами, лазерными целеуказателями и дальномерами.

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Система также должна включать две станции управления и мониторинга. Одна из них будет стационарным помещением контейнерного типа, а другая станция будет расположена в фургоне.

Летательные аппараты должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать акустический шум и быть незаметными во время тайных операций, а также обеспечивать максимальную устойчивость к помехам в случае применения средств радиоэлектронной борьбы.

Система должна поступить к пограничникам не позднее конца мая следующего года, на закупку выделено 4,6 млн евро.

В начале июля Министерство обороны Литвы объявило о закупке мобильных систем противовоздушной обороны малой дальности RBS70 NG, разработанных в Швеции, на сумму 147 млн евро.

Кроме того, будут закуплены дополнительные системы ПВО средней дальности. До сентября Министерство обороны должно решить, будут ли это системы NASAMS или Iris-T, которые пока не используются в литовских Вооруженных силах.