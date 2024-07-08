Литва закупить шведські системи ППО малої дальності на 147 млн євро

Міністерство оборони Литви оголосило про закупівлю мобільних систем протиповітряної оборони малої дальності RBS70 NG, розроблених у Швеції, на суму 147 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Агентство оборонних ресурсів підписало остаточні угоди зі шведською компанією Saab Dynamics. Постачання заплановано на 2025-2027 роки.

ФОТО: SAAB

"Система призначена для забезпечення захисту певних об'єктів, територій і критичної інфраструктури. Перевагою цієї системи є її мобільність, що робить її такою необхідною. Вона значно розширить можливості литовських Збройних сил. Наразі ми використовуємо систему ППО старого покоління RBS70 і ракети Bolide", – прокоментував міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

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Мобільна система ППО малої дальності складається з мобільних центрів управління вогнем, мобільних радарів Giraffe 1X і мобільних вогневих установок RBS70 NG.

Литва також розглядає можливість придбання у Польщі систем ППО Piorun.

Крім того, будуть закуплені додаткові системи ППО середньої дальності. До вересня Міністерство оборони має вирішити, чи будуть це системи NASAMS або Iris-T, які наразі не використовуються в литовських Збройних силах.