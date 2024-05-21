Литва після візиту Пісторіуса зацікавилась німецькими системами ППО IRIS-T

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Вільнюс розглядає можливість придбання у Німеччини систем протиповітряної оборони середнього радіусу дії IRIS-T, хоча минулого року відмовився від цих намірів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, Кащюнас сказав після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у литовському місті Паланга.

Голова литовського Міноборони підтвердив, що "ми дуже серйозно розглядаємо можливість придбання у Німеччини системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T".

"Це система, яка добре себе зарекомендувала, і яка добре себе зарекомендувала. Система, яка зарекомендувала себе, яка працює, яка є ефективною в Україні, може незабаром, через кілька років, стати частиною наших збройних сил", – припустив він.

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Кащюнас додав, що Литва не відмовилась від намірів придбати танки Leopard і оснастити ним танковий батальйон у складі нової дивізії.

Міністри оборони Литви та Німеччини зустрілися в Паланзі, щоб обговорити майбутній саміт НАТО у Вашингтоні, порядок денний ЄС, міжнародні операції, підтримку України та інші питання двосторонньої співпраці у сфері оборони і безпеки.

Восени 2023 року, як повідомлялось, Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи ППО середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.

Але Литва тоді вирішила віддати перевагу норвезькій системі ППО NASAMS і в грудні підписала контракт із виробником.

До слова, литовська сторона передавала Україні пускові установки NASAMS у межах військової допомоги.