Прем'єр Грузії назвав безперспективною спробу президентки оскаржити закон про "іноагентів"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав безперспективною спробу президентки Саломе Зурабішвілі оскаржити закон про "іноагентів" у Конституційному суді.

Його заяву наводить "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе, коментуючи позов Зурабішвілі до Конституційного суду, сказав, що "неможливо просто стверджувати, що прозорість – це погано".

"Позитивною стороною цього позову є те, що Саломе Зурабішвілі припустилася помилки, визнала легітимацію Конституційного суду... Що стосується позову – ще раз скажу, що позов, поданий проти прозорості, не може мати жодної перспективи ні з правового погляду, ні з якогось іншого", – сказав грузинський прем'єр.

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Нагадаємо, 15 липня Зурабішвілі подала позов до Конституційного суду з вимогою призупинити й остаточно скасувати дію закону "Про прозорість іноземного впливу", який розкритикували через антидемократичність і подібність до російського.

Раніше посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".

Він також оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.