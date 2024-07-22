Премьер Грузии назвал бесперспективной попытку президента обжаловать закон об "иноагентах"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал бесперспективной попытку президента Саломе Зурабишвили обжаловать закон об "иноагентах" в Конституционном суде.

Его заявление приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе, комментируя иск Зурабишвили в Конституционный суд, сказал, что "невозможно просто утверждать, что прозрачность – это плохо".

"Положительной стороной этого иска является то, что Саломе Зурабишвили допустила ошибку, признала легитимацию Конституционного суда ... Что касается иска – еще раз скажу, что иск, поданный против прозрачности, не может иметь никакой перспективы ни с правовой точки зрения, ни с какой-то другой", – сказал грузинский премьер.

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Напомним, 15 июля Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием приостановить и окончательно отменить действие закона "О прозрачности иностранного влияния", который раскритиковали из-за антидемократичности и сходства с российским.

Ранее посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что сейчас вступление Грузии в ЕС приостановлено из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

Он также объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.