Посол ЄС: Вступ Грузії в Євросоюз наразі призупинений

Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів журналістам, його слова наводить видання SOVA.

Герчинський сказав, що 27 червня лідери, президенти та прем'єр-міністри ЄС зустрілися в Брюсселі й ухвалили кілька важливих рішень, серед яких – про призупинення процесу вступу Грузії через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".

"На жаль, і мені шкода казати це, вони також погодилися зупинити процес приєднання Грузії до Європейського Союзу. Про це дуже чітко сказано у висновку Європейської ради. Прочитайте дуже уважно. Наміри нинішнього уряду Грузії незрозумілі для лідерів Євросоюзу. Закон про прозорість іноземного впливу явно є кроком назад", – сказав Герчинський.

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Крім того, додав він, антизахідна, антиєвропейська риторика грузинської влади абсолютно несумісна з декларованою метою вступу до Євросоюзу.

"На жаль, наразі вступ Грузії до Євросоюзу призупинено. Це дійсно сумно і викликає розпач", – сказав посол.

Герчинський також повідомив, що Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що в Європейському Союзі підготували пропозиції заходів проти Грузії в разі її подальшого антидемократичного курсу.