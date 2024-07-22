Глава МЗС Бельгії відповіла Орбану на звинувачення ЄС у "затягуванні війни"

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб відкинула звинувачення Будапешта про те, що Євросоюз нібито своїми діями сприяє продовженню війни РФ проти України, тоді як Угорщина діє як "миротворець".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарях ЗМІ перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Лябіб почала з привітання Угорщини із головуванням у ЄС, до якої ця роль перейшла після бельгійського головування.

Після того вона непрямо відповіла на заяви угорських топпосадовців, що Євросоюз буцімто своїми діями затягує війну, а Угорщина прагне якнайшвидше встановити мир.

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"Безперечно, ми усі за мир – що на Близькому Сході, що в Україні. Потрібно працювати над таким миром, щоб він був справедливим, щоб цей мир не був перемогою для тих, хто вірить у "право сильного"... Ми, Бельгія, продовжимо допомагати Україні у довгостроковій перспективі у гуманітарному, економічному, військовому вимірі", – заявила Аджа Лябіб.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розповів, що міністри обговорять "мирні вояжі" Орбана, а також заяви очільника МЗС Угорщини в ООН зі звинуваченнями на адресу ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана. Аналогічний крок ухвалили кілька держав-членів.

У Європейській комісії водночас кажуть, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.

Тим часом Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику.