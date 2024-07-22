Глава МИД Бельгии ответила Орбану на обвинения ЕС в "затягивании войны"

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб отвергла обвинения Будапешта о том, что Евросоюз якобы своими действиями способствует продолжению войны РФ против Украины, тогда как Венгрия действует как "миротворец".

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментариях СМИ перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Лябиб начала с поздравления Венгрии с председательством в ЕС, к которой эта роль перешла после бельгийского председательства.

После этого она косвенно ответила на заявления венгерских топ-чиновников, что Евросоюз якобы своими действиями затягивает войну, а Венгрия стремится как можно быстрее установить мир.

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"Бесспорно, мы все за мир – что на Ближнем Востоке, что в Украине. Нужно работать над таким миром, чтобы он был справедливым, чтобы этот мир не был победой для тех, кто верит в "право сильного"... Мы, Бельгия, продолжим помогать Украине в долгосрочной перспективе в гуманитарном, экономическом, военном плане", – заявила Аджа Лябиб.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель рассказал, что министры обсудят "мирные вояжи" Орбана, а также заявления главы МИД Венгрии в ООН с обвинениями в адрес ЕС.

Напомним, Еврокомиссия ранее решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.

В Европейской комиссии в то же время говорят, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.

Тем временем Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию" несмотря на критику.