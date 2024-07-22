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У партії Шольца лише третина членів хотіли б його переобрання 

Новини — Понеділок, 22 липня 2024, 13:15 — Марія Ємець

Лише третина членів Соціал-демократичної партії Німеччини хотіли б його переобрання як канцлера у 2025 році. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Опитування Forsa survey на замовлення німецьких ЗМІ свідчить, що лише третина членів СДПН вважають Олафа Шольца правильним кандидатом на посаду канцлера у 2025 році. 

Ще третина висловилися на підтримку кандидатури міністра оборони Бориса Пісторіуса, і ще 8% – Ларса Клінгбайля. Сам Пісторіус заперечує чутки, що хотів би претендувати на посаду канцлера від своєї партії. 

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Лише 55% опитаних задоволені роботою Шольца як федерального канцлера. Дещо вища популярність у співлідера СДПН Ларса Клінгбайля, його позитивно оцінюють 79%. 

Генерального секретаря партії Кевіна Кюнерта позитивно оцінюють 65%. 

66% опитаних членів СДПН не думають, що партія на виборах 2025 року отримає переможний результат, якщо кандидатом від її головного опонента – Християнсько-демократичного союзу – буде лідер політсили Фрідріх Мерц. Скепсис особливо великий у Східній Німеччині. 

Найбільша частка респондентів – приблизно половина – вважають, що СДПН отримає на майбутніх федеральних виборах лише 15-19% голосів, і ще 37% опитаних вірять, що результат може складати до 25%. 

Опитування проводилося 8-12 липня серед репрезентативної вибірки з 1001 респондента. 

Нагадаємо, навесні соціал-демократи вперше з літа випередили в опитуванні ультраправу "Альтернативу для Німеччини" на тлі скандалів довкола цієї партії. 

Загалом у 2023 році рейтинг канцлера Німеччини обваливсяПроведене взимку опитування свідчило, що на той час майже дві третини німців хотіли б, щоб канцлер Олаф Шольц залишив посаду, а його місце зайняв нинішній міністр оборони Борис Пісторіус.

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Німеччина Шольц
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