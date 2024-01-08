Опитування: Більшість німців хотіли б змінити Шольца на Пісторіуса на посаді канцлера

Майже дві третини німців (64,3%) хотіли б, щоб канцлер Олаф Шольц залишив посаду, а його місце зайняв нинішній міністр оборони Борис Пісторіус.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування інституту дослідження громадської думки INSA, яке наводить Bild.

Згідно з опитуванням, ще 24,6% респондентів виступають проти цього, 11,2% не змогли відповісти.

Прихильники Соціал-демократичної партії Німеччини також підтримують заміну Шольца на Пісторіуса виступають за зміну Шольца на Пісторіуса до наступних загальних виборів – 47,9% проти 47,1% тих, хто такий крок не підтримує.

Голова INSA Герман Бінкерт вказує на особливість результатів опитування щодо Пісторіуса: "Його рейтинги популярності високі серед виборців усіх партій, від лівих до AfD. Отже, існує базова симпатія до Пісторіуса".

Нагадаємо, останнім часом рейтинг канцлера Німеччини різко впав: у рейтингу схвалення за 2023 рік Шольц отримав 26%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

Напередодні стало відомо, що новий рік почався з невеликого зростання рейтингу соціал-демократів німецького канцлера Олафа Шольца.