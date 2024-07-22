В партии Шольца только треть членов хотели бы его переизбрания

Только треть членов Социал-демократической партии Германии хотели бы его переизбрания в качестве канцлера в 2025 году.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Опрос Forsa survey по заказу немецких СМИ свидетельствует, что только треть членов СДПГ считают Олафа Шольца правильным кандидатом на пост канцлера в 2025 году.

Еще треть высказались в поддержку кандидатуры министра обороны Бориса Писториуса, и еще 8% – Ларса Клингбайля. Сам Писториус отрицает слухи, что хотел бы претендовать на пост канцлера от своей партии.

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Только 55% опрошенных довольны работой Шольца как федерального канцлера. Несколько выше популярность у солидера СДПГ Ларса Клингбайля, его положительно оценивают 79%.

Генерального секретаря партии Кевина Кюнерта положительно оценивают 65%.

66% опрошенных членов СДПГ не думают, что партия на выборах 2025 года получит победный результат, если кандидатом от ее главного оппонента – Христианско-демократического союза – будет лидер политсилы Фридрих Мерц. Скепсис особенно велик в Восточной Германии.

Наибольшая доля респондентов – примерно половина – считают, что СДПГ получит на предстоящих федеральных выборах лишь 15-19% голосов, и еще 37% опрошенных верят, что результат может составлять до 25%.

Опрос проводился 8-12 июля среди репрезентативной выборки из 1001 респондента.

Напомним, весной социал-демократы впервые с лета опередили в опросе ультраправую "Альтернативу для Германии" на фоне скандалов вокруг партии.

В целом в 2023 году рейтинг канцлера Германии обвалился. Проведенный зимой опрос свидетельствовал, что в то время почти две трети немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц покинул пост, а его место занял нынешний министр обороны Борис Писториус.