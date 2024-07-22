Греция тестирует тысячи животных после вспышки "козьей чумы"

Более 16 500 коз и овец в центральной Греции протестировали на вирусную инфекцию, известную как "козья чума", после того, как на прошлой неделе девять животных получили положительный результат в фермерских хозяйствах в этом регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Греция впервые обнаружила вспышку вируса "peste des petits ruminants" ("чума мелких жвачных"), также известного как PPR или "козья чума" 11 июля.

По словам представителя правительства Павлоса Маринакиса, на сегодня изъяли около 2 500 животных – все из пораженных хозяйств в регионах Лариса и Трикала. В общем протестировали 16 500 животных.

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Другой чиновник, имя которого не приводит Reuters, рассказал, что Греция все еще пытается определить источник вспышки PPR в стране.

Ожидается, что более 100 ветеринаров в государственном секторе и армии привлекут для проверки скота, а до пятницы обследуют еще 120 тысяч животных.

Вирус вызывает у зараженных животных лихорадку, язвы, затрудненное дыхание и диарею. Угрозы для здоровья человека он не представляет.

Местные власти поместили овец и коз в карантин и запретили их убой по всей территории региона Фессалия до 26 июля.

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