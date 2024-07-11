Суд ЄС: В Австрії теж заборонено відстрілювати вовків

Суд Європейського Союзу став на бік групи австрійських зоозахисних та екологічних організацій, які оскаржували рішення влади кількох регіонів країни почати відстріл вовків через напади на домашню худобу.

Про це йдеться в рішенні суду, з яким ознайомилась "Європейська правда".

Активісти подали до суду на владу Тіролю. Вона торік тимчасово дозволила вбивство вовка, що нібито загриз близько 20 овець на альпійських пасовищах – це попри те, що вовки мають захищений статус у ЄС.

Регіональний адміністративний суд Тіролю звернувся до Суду ЄС для тлумачення директиви стосовно статусу вовків. Суд підтвердив, що фактів, які б підважили захищений статус вовків в Австрії, тірольська влада не надала.

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"Відступ від цієї заборони (полювання на вовків. – Ред.) для запобігання економічним збиткам може бути наданий лише в тому випадку, якщо популяція вовків має сприятливий природоохоронний статус, чого не можна сказати про Австрію", – йдеться в рішенні Суду ЄС.

Там наголошується, що австрійська влада сама визнала незадовільний статус цих тварин у країні. За оцінками, станом на 2022 рік в Австрії налічувалось близько 80 особин вовків. Водночас із минулого року, коли заборону послабили, було вбито двадцять тварин.

На рівні ЄС мисливські та фермерські асоціації закликали Брюссель змінити охоронний статус вовків, щоб отримати можливість відстрілювати більше тварин, стверджуючи, що фермери перебувають "під величезним тиском" та прагнуть захистити свою худобу.

Наприкінці минулого року Європейська комісія оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливить полювання на цих тварин.