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Туск звільнив заступника міністра, який ігнорував голосування за легалізацію абортів

Новини — Вівторок, 23 липня 2024, 17:23 — Олег Павлюк

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що звільнив депутата своєї партії "Громадянська коаліція" Вальдемара Слугоцького з посади заступника міністра розвитку і технологій, бо він не був присутній у Сеймі під час голосування за легалізацію абортів.

Про це Туск сказав на пресконференції за підсумками засідання уряду у вівторок, 23 липня, передає "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Польський прем’єр заявив, що "відчуває відповідальність за всю сукупність речей, які відбуваються в країні" і в його коаліції.

"Я вирішив звільнити Вальдемара Слуцького з посади заступника міністра розвитку і технологій", – заявив він, говорячи про невдале голосування в польському Сеймі за часткову декриміналізацію абортів.

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Туск також висловив жаль через те, що "не знайшов аргументів, щоб переконати всіх тих, хто проголосував інакше, ніж я".

Дуда задоволений провалом у Сеймі декриміналізації абортів

Слугоцький був одним із трьох депутатів "Громадянської коаліції", які не голосували за декриміналізацію абортів у Сеймі. Рішення тоді провалили 218 голосами "проти", тоді як 215 депутатів його підтримали і ще два – утримались.

Сам Слугоцький у коментарі Onet сказав, що "не має ніяких емоцій" у зв’язку зі звільненням. Раніше він говорив, що не був у той день присутній у Сеймі через відрядження у США, яке планувалось за багато місяців до того.

Законопроєкт, погоджений у польському Сеймі минулого місяця, передбачав декриміналізацію допомоги в аборті та декриміналізацію аборту за згодою вагітної жінки до 12-го тижня вагітності.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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