Туск звільнив заступника міністра, який ігнорував голосування за легалізацію абортів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що звільнив депутата своєї партії "Громадянська коаліція" Вальдемара Слугоцького з посади заступника міністра розвитку і технологій, бо він не був присутній у Сеймі під час голосування за легалізацію абортів.

Про це Туск сказав на пресконференції за підсумками засідання уряду у вівторок, 23 липня, передає "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Польський прем’єр заявив, що "відчуває відповідальність за всю сукупність речей, які відбуваються в країні" і в його коаліції.

"Я вирішив звільнити Вальдемара Слуцького з посади заступника міністра розвитку і технологій", – заявив він, говорячи про невдале голосування в польському Сеймі за часткову декриміналізацію абортів.

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Туск також висловив жаль через те, що "не знайшов аргументів, щоб переконати всіх тих, хто проголосував інакше, ніж я".

Слугоцький був одним із трьох депутатів "Громадянської коаліції", які не голосували за декриміналізацію абортів у Сеймі. Рішення тоді провалили 218 голосами "проти", тоді як 215 депутатів його підтримали і ще два – утримались.

Сам Слугоцький у коментарі Onet сказав, що "не має ніяких емоцій" у зв’язку зі звільненням. Раніше він говорив, що не був у той день присутній у Сеймі через відрядження у США, яке планувалось за багато місяців до того.

Законопроєкт, погоджений у польському Сеймі минулого місяця, передбачав декриміналізацію допомоги в аборті та декриміналізацію аборту за згодою вагітної жінки до 12-го тижня вагітності.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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