Туск уволил заместителя министра, который игнорировал голосование за легализацию абортов

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что уволил депутата своей партии "Гражданская коалиция" Вальдемара Слугоцкого с должности заместителя министра развития и технологий, потому что он не присутствовал в Сейме во время голосования за легализацию абортов.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции по итогам заседания правительства во вторник, 23 июля, передает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Польский премьер заявил, что "чувствует ответственность за всю совокупность вещей, которые происходят в стране" и в его коалиции.

"Я решил уволить Вальдемара Слуцкого с должности заместителя министра развития и технологий", – заявил он, говоря о неудачном голосовании в польском Сейме за частичную декриминализацию абортов.

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Туск также выразил сожаление из-за того, что "не нашел аргументов, чтобы убедить всех тех, кто проголосовал иначе, чем я".

Слугоцкий был одним из трех депутатов "Гражданской коалиции", которые не голосовали за декриминализацию абортов в Сейме. Решение тогда провалили 218 голосами "против", тогда как 215 депутатов его поддержали и еще два – воздержались.

Сам Слугоцкий в комментарии Onet сказал, что "не имеет никаких эмоций" в связи с увольнением. Ранее он говорил, что не присутствовал в тот день в Сейме из-за командировки в США, которая планировалась за много месяцев до того.

Законопроект, согласованный в польском Сейме в прошлом месяце, предусматривал декриминализацию помощи в аборте и декриминализацию аборта с согласия беременной женщины до 12-й недели беременности.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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