Дуда задоволений провалом у Сеймі декриміналізації абортів

Президент Польщі Анджей Дуда вважає розумним рішенням відхилення у Сеймі законопроєкта про часткову декриміналізацію абортів.

Про це він сказав у інтерв’ю Polsat News у п’ятницю ввечері, його цитує Wprost, повідомляє "Європейська правда".

Кілька днів тому Анджея Дуду запитали, чи підпише він поправку до Кримінального кодексу, яка призведе до часткової декриміналізації абортів, якщо її ухвалить Сейм. Тоді президент чітко запевнив, що не підпише. Тепер же він радіє провалу голосування у Сеймі.

"Це також політичне рішення, але, на мій погляд, з огляду на чинне законодавство, це розумне рішення, тому що якщо аборти взагалі заборонені, а вони взагалі заборонені за невеликими винятками, то ці заборони повинні бути санкціоновані законом, якщо санкції немає, то заборона стає ілюзорною", – сказав польський президент.

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Інтерв'юер зазначив, що якби не відсутність кількох членів керівної коаліції, результат голосування міг би бути іншим.

"Це парламент, це Сейм. Іноді результат голосування такий, іноді такий. Я задоволений результатом цього голосування. Я вважаю, що це розумний результат", – сказав Дуда.

Законопроєкт про декриміналізацію абортів у п’ятницю підтримали 215 депутатів Сейму Польщі, проти виступили 218, ще три депутати не брали участі в голосуванні. Результат голосування зустріли бурхливими оплесками депутати ультраправої "Конфедерації" та "ПіС".

Законопроєкт, погоджений у польському Сеймі минулого місяця, передбачав декриміналізацію допомоги в аборті та декриміналізацію аборту за згодою вагітної жінки до 12-го тижня вагітності.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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