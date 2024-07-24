ЗМІ: У Німеччині заборонили діяльність осередку ісламістів, який підозрюють у тісних зв’язках з Іраном

У німецькому місті Гамбург та в інших місцях проходить рейд проти Ісламістського центру у Гамбурзі, який служби вважають осередком ісламістів, тісно пов’язаних з владою Ірану, у зв’язку з рішенням про заборону його діяльності.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, федеральне міністерство внутрішніх справ вже ухвалило рішення про заборону Ісламістського центру у Гамбурзі.

У відомстві дійшли висновку, що центр у своїй діяльності пропагує ультраконсервативні ісламістські ідеї, антисемітизм та ворожість до Ізраїлю, а також підтримує угруповання "Хезболла", що тісно пов’язане з Іраном.

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Відтак діяльність центру визнали такою, що спрямована проти конституційного ладу та ідей міжнаціонального порозуміння. Діяльність центру та його регіональних філій і партнерських організацій також визнали такими, що суперечать кримінальному законодавству.

Рішення про заборону було передбачуваним вже деякий час. Офіс із захисту Конституції багато років вів нагляд за діяльністю центру і в останній річній доповіді описував його як "значущий центр іранської пропаганди у Європі", а керівника організації Мохаммада Мофаттеха – як "добре підготовленого агента теперішнього режиму у Тегерані". Навесні 2022 року заступника голови організації видворили з Німеччини.

З раннього ранку 24 липня проходить нова серія обшуків в основній будівлі Ісламського центру у Гамбурзі та ще близько 50 інших місцях у восьми федеральних землях.

Метою рейду є конфіскація активів організації та її філій. За даними журналістів, йдеться у тому числі про відому Блакитну мечеть у Гамбурзі. Коли рішення про заборону остаточно набуде чинності, будівлі мають перейти у держвласність. На час ухвалення рішення про її подальшу долю поліція буде охороняти Блакитну мечеть.

Попередній великий рейд у центрі та пов’язаних організаціях проводили восени 2023 року, тоді в операції були задіяні близько 800 правоохоронців. Під час обшуку вилучили комп’ютери, документи і великі суми готівкою.

Політики як від партій влади, так і від опозиції давно закликали заборонити діяльність центру.

Цієї весни у Німеччині викликала машстабне обурення демонстрація у Гамбурзі, на якій промовці закликали до створення ісламістського халіфату замість демократії.