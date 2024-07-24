СМИ: В Германии запретили деятельность ячейки исламистов, которую подозревают в тесных связях с Ираном

В немецком городе Гамбург и в других местах проходит рейд против Исламистского центра в Гамбурге, который службы считают ячейкой исламистов, тесно связанных с властями Ирана, в связи с решением о запрете его деятельности.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, Федеральное министерство внутренних дел уже приняло решение о запрете Исламистского центра в Гамбурге.

В ведомстве пришли к выводу, что центр в своей деятельности пропагандирует ультраконсервативные исламистские идеи, антисемитизм и враждебность к Израилю, а также поддерживает группировку "Хезболла", которая тесно связана с Ираном.

Реклама:

Поэтому деятельность центра признали направленной против конституционного строя и идей межнационального согласия. Деятельность центра и его региональных филиалов и партнерских организаций также признали противоречащими уголовному законодательству.

Решение о запрете было предсказуемым уже некоторое время. Офис по защите Конституции много лет вел надзор за деятельностью центра и в последнем годовом докладе описывал его как "значимый центр иранской пропаганды в Европе", а руководителя организации Мохаммада Мофаттеха – как "хорошо подготовленного агента нынешнего режима в Тегеране". Весной 2022 года заместителя председателя организации выдворили из Германии.

С раннего утра 24 июля проходит новая серия обысков в основном здании Исламского центра в Гамбурге и еще около 50 других местах в восьми федеральных землях.

Целью рейда является конфискация активов организации и ее филиалов. По данным журналистов, речь идет в том числе об известной Голубой мечети в Гамбурге. Когда решение о запрете окончательно вступит в силу, здания должны перейти в госсобственность. На время принятия решения о его дальнейшей судьбе полиция будет охранять Голубую мечеть.

Предыдущий крупный рейд в центре и связанных организациях проводили осенью 2023 года, тогда в операции были задействованы около 800 правоохранителей. Во время обыска изъяли компьютеры, документы и крупные суммы наличными.

Политики как от партий власти, так и от оппозиции давно призывали запретить деятельность центра.

Этой весной в Германии вызвала масштабное возмущение демонстрация в Гамбурге, на которой выступающие призывали к созданию исламистского халифата вместо демократии.