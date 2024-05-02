У німецькій опозиції вимагають дій після закликів до халіфату на мітингу ісламістів

Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав до жорстких наслідків після демонстрації в Гамбурзі, на якій промовці закликали до створення ісламістського халіфату замість демократії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

В інтерв'ю Bild Добріндт заявив, що будь-хто, хто хоче запровадити шаріат у Німеччині та проголосити халіфат, є ворогом німецької демократії.

"Держава повинна протистояти їм послідовно й жорстко", – наголосив він.

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За його словами, у майбутньому кожного, хто публічно закликає до скасування вільного демократичного основного порядку та хоче, наприклад, встановлення теократії, потрібно притягувати до кримінальної відповідальності.

На думку Добріндта, таку особу потрібно засуджувати до тюремного ув'язнення терміном мінімум на шість місяців.

Він також сказав, що закон про громадянство потрібно змінити таким чином, щоб особа втрачала німецьке громадянство, якщо вона публічно закликає до скасування вільного демократичного основного порядку.

Крім того, вважає політик, подібні ісламісти повинні втратити право на пільги, передбачені законом про допомогу шукачам притулку.

Добріндт зажадав від міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер якнайшвидше вжити заходів для припинення ісламістської пропаганди в Німеччині, де, зауважив він, діє верховенство закону, а не верховенство Бога.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після ісламістського мітингу в Гамбурзі у суботу мають бути "наслідки".

Перед цим у Німеччині прокуратура оголосила обвинувачення семи підозрюваним у радикальному ісламському тероризмі у створенні терористичної організації і підготовці терактів в країні.

Нещодавно розвідка Нідерландів повідомила, що спецслужби за 2023 рік зірвали щонайменш 10 джихадистських терактів у Європі.