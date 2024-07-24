Мер Барселони наполягає на необхідності обмеження туризму

Мер іспанської Барселони Жауме Кольбоні наполягає, що місто змушене запроваджувати обмеження для туристів, оскільки не може впоратись з їхнім напливом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

За словами Кольбоні, обмеження туризму потрібне для того, щоб місто не перетворилось на "парк розваг".

Мер сказав, що продовжить зусилля з обмеження пропозиції, оскільки він не може впливати на попит, який, за його словами, є безмежним і може зростати від 3% до 8% на рік, що "жодне місто не зможе поглинути".

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"Якщо у вас є театр на 300 місць, ви не можете продати 500 (квитків), навіть якщо у черзі стоїть 200 людей... Усьому є межа", – сказав Кольбоні.

Минулого року Барселону відвідало близько 26 мільйонів. Зараз місцева влада готується до потенційно рекордного 2024 року.

"Туризм має слугувати моделі міста, а не навпаки. Це те, що ми робимо в Барселоні", – додав Кольбоні.

Він також захищає плани із заборони здачі квартир в оренду туристам, оскільки опитування показало, що 75% мешканців Барселони підтримують її.

Крім того, мер не планує послаблювати чинну заборону на відкриття нових готелів у центрі міста.

Але водночас Кольбоні назвав протест з обливанням туристів водою "абсолютно ганебним" і таким, що не відповідає духу Барселони.

Він стверджує що всі туристи є бажаними гостями міста і протести не повинні відлякувати відвідувачів.

Нещодавно Кольбоні також оголосив про плани підвищити туристичний податок для пасажирів круїзних лайнерів, які відвідують місто терміном менш ніж на 12 годин.