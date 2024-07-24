Мэр Барселоны настаивает на необходимости ограничения туризма

Мэр испанской Барселоны Жауме Кольбони настаивает, что город вынужден вводить ограничения для туристов, поскольку не может справиться с их наплывом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Reuters.

По словам Кольбони, ограничение туризма нужно для того, чтобы город не превратился в "парк развлечений".

Мэр сказал, что продолжит усилия по ограничению предложения, поскольку он не может влиять на спрос, который, по его словам, является безграничным и может расти от 3% до 8% в год, что "ни один город не сможет поглотить".

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"Если у вас есть театр на 300 мест, вы не можете продать 500 (билетов), даже если в очереди стоит 200 человек... Всему есть предел", – сказал Кольбони.

В прошлом году Барселону посетило около 26 миллионов человек. Сейчас местные власти готовятся к потенциально рекордному 2024 году.

"Туризм должен служить модели города, а не наоборот. Это то, что мы делаем в Барселоне", – добавил Кольбони.

Он также защищает планы по запрету сдачи квартир в аренду туристам, поскольку опрос показал, что 75% жителей Барселоны поддерживают его.

Кроме того, мэр не планирует ослаблять действующий запрет на открытие новых отелей в центре города.

Но в то же время Кольбони назвал протест с обливанием туристов водой "абсолютно позорным" и не соответствующим духу Барселоны.

Он утверждает, что все туристы являются желанными гостями города и протесты не должны отпугивать посетителей.

Недавно Кольбони также объявил о планах повысить туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, которые посещают город сроком менее чем на 12 часов.