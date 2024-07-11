Іспанський міністр засудив активістів, які бризкали на туристів із водяних пістолетів

Міністр туризму Іспанії засудив дії невеликої групи протестувальників, які на минулих вихідних розпилювали воду з водяних пістолетів у Барселоні, виступаючи проти впливу масового туризму на місто.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Reuters.

Активісти пройшли в суботу центром міста, скандуючи гасла на кшталт "Туристи, їдьте додому".

Деякі з них оточили ресторани і невелику групу з менш ніж десятка людей, яких вони ідентифікували як іноземних туристів, і почали бризкати на них з водяних пістолетів.

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Thousands took to the streets of Barcelona over the weekend to protest overtourism, some armed with brightly colored water pistols that sent bewildered visitors fleeing restaurant patios, abandoning half-eaten meals.



The protesters carried signs reading, "Tourists go home.… pic.twitter.com/eG49FjHlUA – The Washington Post (@washingtonpost) July 9, 2024

Міністр Жорді Ереу, який раніше обіймав посаду мера Барселони, заявив журналістам, що хоча дії демонстрантів заслуговують на осуд, міжнародні ЗМІ перебільшили інцидент.

Активісти, які не підтримують засилля їхніх міст туристами, все частіше влаштовують протести в Барселоні та інших приморських містах, таких як Пальма-де-Майорка або Малага, стверджуючи, що приїжджі підвищують вартість житла і призводять до того, що місцеві не можуть дозволити собі жити в центрі міста.

Ереу вважає, що туристичний сектор необхідно регулювати та диверсифікувати, щоб зробити його більш стійким. Перерозподіл прибутків сектора та покращення якості робочих місць у туризмі допомогли б зменшити занепокоєння, додав він.

У своєму маніфесті платформа "Асамблея районів за розвиток туризму", яка організувала в Барселоні, закликала підвищити податки на туризм, зменшити кількість круїзних терміналів і ввести обмеження на короткострокове розміщення туристів.

Минулого місяця мер Барселони оголосив, що місто заборонить здачу квартир в оренду туристам до 2028 року, що є несподівано радикальним кроком.

За словами Ереу, регулювання може включати такі заходи, як обмеження або навіть ліквідація короткострокової оренди та обмеження кількості номерів у готелях, але це здебільшого залежить від місцевої та регіональної влади.

За даними міської туристичної обсерваторії, минулого року Барселону відвідали близько 26 мільйонів туристів. Населення міста становить 1,7 мільйона осіб.

Міністерство туризму заявило, що в період з липня по вересень кількість туристів, які прибувають до Іспанії, зросла на 13% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, нещодавно уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів, які відчувають, що їх витісняють з житлового ринку.