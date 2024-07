Іспанський міністр засудив активістів, які бризкали на туристів із водяних пістолетів

Міністр туризму Іспанії засудив дії невеликої групи протестувальників, які на минулих вихідних розпилювали воду з водяних пістолетів у Барселоні, виступаючи проти впливу масового туризму на місто.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Reuters.

Активісти пройшли в суботу центром міста, скандуючи гасла на кшталт "Туристи, їдьте додому".

Деякі з них оточили ресторани і невелику групу з менш ніж десятка людей, яких вони ідентифікували як іноземних туристів, і почали бризкати на них з водяних пістолетів.

Реклама:

Thousands took to the streets of Barcelona over the weekend to protest overtourism, some armed with brightly colored water pistols that sent bewildered visitors fleeing restaurant patios, abandoning half-eaten meals.



The protesters carried signs reading, "Tourists go home.… pic.twitter.com/eG49FjHlUA