Іспанська Барселона підвищить туристичний податок для пасажирів круїзних лайнерів, які відвідують місто терміном менш ніж на 12 годин.

Про це заявив мер Барселони Жауме Кольбоні, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Чинний туристичний податок для пасажирів круїзних лайнерів, які зупиняються в місті, становить 7 євро на день. Мер не сказав, на скільки буде збільшено податок.

"Ми збираємося запропонувати... істотно збільшити податок для пасажирів круїзних лайнерів, які зупиняються в місті", – сказав Кольбоні.

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За його словами, пасажири, які зупиняються в Барселоні менше ніж 12 годин, активно користуються "громадським простором без жодної вигоди для міста

Крім того, як зазначив мер, "створюється відчуття окупації та перенасиченості".

"Ми хочемо мати туризм, який з повагою ставиться до місця призначення", – додав він.

За словами Кольбоні, ця пропозиція має бути узгоджена з регіональним урядом Каталонії.

Минулого місяця мер Барселони оголосив, що місто заборонить здачу квартир в оренду туристам до 2028 року, що є несподівано радикальним кроком.

Після цього уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів, які відчувають, що їх витісняють з житлового ринку.