В Литве допустили переселение жителей из-за строительства новых полигонов

В связи с тем, что литовским военным и силам союзников не хватает мест для тренировок, с муниципалитетами будут проведены переговоры о дальнейшем расширении военных полигонов, что может предусматривать переселение местных жителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник президента Литвы Кястутис Будрис, которого цитирует LRT.

По его словам, для расширения полигонов понадобится территория от 15 до 25 квадратных километров.

"И у нас, безусловно, возникнут ситуации с местными жителями, когда нам придется говорить о переселении", – сказал Будрис.

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Советник литовского президента отметил, что с увеличением количества призывников и резервистов и прибытием большего количества войск союзников потребность в военной инфраструктуре в Литве будет только расти, что означает дополнительные неудобства для местного населения.

"Определенные вещи станут новой реальностью, и это должны понимать все в Литве, а не только те, кто живет в районах, где уже есть или планируется создание полигонов. Войск будет больше, союзников будет больше, они будут передвигаться с техникой, и это может вызвать определенные неудобства", – сказал он.

Ранее стало известно, что Литва планирует провести общенациональные учения по эвакуации населения с целью повышения готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.