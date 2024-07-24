Іран обурився закриттям свого центру в Німеччині, викликав посла

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Німеччини після повідомлення про закриття Ісламського центру в Гамбурзі, який Берлін звинуватив у поширенні антисемітизму та незаконній діяльності.

Про це йдеться в повідомленні іранського МЗС, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Тегерана викликало посла Німеччини Ганса-Удо Муцеля та засудило "ворожі дії" проти Ісламського центру в Гамбурзі, які "суперечать основоположним принципам прав людини".

МЗС Ірану назвало закриття центру "яскравим прикладом антиісламізму", "диктатурою і свідомим заохоченням насильства".

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Раніше в середу німецькі ЗМІ повідомили про рейди проти Ісламського центру в Гамбурзі, який служби вважають осередком ісламістів, тісно пов’язаних з владою Ірану, у зв’язку з рішенням про заборону його діяльності.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини пізніше підтвердило заборону центру через те, що він "пропагує ісламістську, тоталітарну ідеологію", підтримує терористичні організації та "поширює агресивний антисемітизм".

Заборона стала результатом розслідування німецької розвідки, яка десятиліттями спостерігала за Ісламським центром у Гамбурзі.

Попередній великий рейд у центрі та пов’язаних організаціях проводили восени 2023 року, тоді в операції були задіяні близько 800 правоохоронців. Під час обшуку вилучили комп’ютери, документи і великі суми готівкою.