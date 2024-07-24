Иран возмутился закрытием своего центра в Германии, вызвал посла

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии после сообщения о закрытии Исламского центра в Гамбурге, который Берлин обвинил в распространении антисемитизма и незаконной деятельности.

Об этом говорится в сообщении иранского МИД, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Тегерана вызвало посла Германии Ганса-Удо Муцеля и осудило "враждебные действия" против Исламского центра в Гамбурге, которые "противоречат основополагающим принципам прав человека".

МИД Ирана назвал закрытие центра "ярким примером антиисламизма", "диктатурой и сознательным поощрением насилия".

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Ранее в среду немецкие СМИ сообщили о рейдах против Исламского центра в Гамбурге, который службы считают ячейкой исламистов, тесно связанных с властями Ирана, в связи с решением о запрете его деятельности.

Министерство внутренних дел Германии позже подтвердило запрет центра из-за того, что он "пропагандирует исламистскую, тоталитарную идеологию", поддерживает террористические организации и "распространяет агрессивный антисемитизм".

Запрет стал результатом расследования немецкой разведки, которая десятилетиями наблюдала за Исламским центром в Гамбурге.

Предыдущий крупный рейд в центре и связанных организациях проводили осенью 2023 года, тогда в операции были задействованы около 800 правоохранителей. Во время обыска изъяли компьютеры, документы и крупные суммы наличными.