У Німеччині визначились з датою проведення парламентських виборів

Уряд Німеччини рекомендував провести наступні вибори до нижньої палати парламенту Бундестагу 28 вересня 2025 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Остаточне рішення ще має ухвалити президент ФРН. Втім, глава Німецької держави зазвичай слідує рекомендаціям федерального уряду.

"Ухвалюючи своє рішення, федеральний уряд взяв до уваги думки парламентських фракцій та голів фракцій партій, представлених у Бундестазі, а також думки федеральних земель", – заявив речник міністерства внутрішніх справ.

Реклама:

Зваживши всі аспекти, зокрема шкільні канікули у федеральних землях, уряд вважає 28 вересня 2025 року прийнятною датою.

Раніше щодо цієї дати точилися дебати, адже саме 28 вересня 2025 року мав відбутися Берлінський марафон. Однак спортивну подію перенесли на 21 вересня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже оголосив про наміри знову змагатися за посаду очільника уряду.

Нагадаємо, опитування Forsa survey на замовлення німецьких ЗМІ свідчить, що лише третина членів Соціал-демократичної партії Німеччини хотіли б переобрання Шольца як канцлера у 2025 році.

А у червні у Німеччині невдоволення виборців керівною коаліцією досягло рекордно високого рівня на тлі невдалих для урядових партій виборів до Європарламенту.