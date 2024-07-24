Шольц заявив, що знову змагатиметься за посаду канцлера

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про наміри знову обійняти посаду очільника уряду.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

На самому початку заходу Шольца запитали, чи не хоче він наслідувати приклад президента США Джо Байдена і відмовитися від своєї кандидатури на посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах.

"Дякую за надзвичайно приємне і дружнє запитання", – відповів Шольц перед тим, як підтвердив свій намір знову балотуватися.

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"Ми всі сповнені рішучості взяти участь у наступній парламентській виборчій кампанії разом і перемогти", – сказав Шольц, також згадавши про свою Соціал-демократичну партію, яка є "дуже згуртованою".

Він додав, що знову буде "балотуватися на посаду канцлера".

Нагадаємо, опитування Forsa survey на замовлення німецьких ЗМІ свідчить, що лише третина членів Соціал-демократичної партії Німеччини хотіли б переобрання Шольца як канцлера у 2025 році.

А у червні у Німеччині невдоволення виборців керівною коаліцією досягло рекордно високого рівня на тлі невдалих для урядових партій виборів до Європарламенту.