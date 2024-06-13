Невдоволення німців урядовою коаліцією досягло рекордно високого рівня

У Німеччині невдоволення виборців керівною коаліцією досягло рекордно високого рівня на тлі невдалих для урядових партій виборів до Європарламенту.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, яке оприлюднив телеканал ZDF, повідомляє Reuters.

З 1 334 респондентів дослідження, проведеного 10-12 червня, 71% заявили, що незадоволені роботою уряду, порівняно з 66% у травні.

Близько 51% опитаних висловилися за дострокові вибори, водночас 66% все ще вірять, що коаліція протримається до кінця свого терміну повноважень наступного року.

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Ці результати свідчать про невдоволення німців падінням рівня життя в найбільшій економіці Європи на тлі боротьби уряду з енергетичною кризою, спричиненою загарбницькою війною РФ проти України, та наслідками пандемії COVID-19.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що не планують проведення дострокових парламентських виборів попри низькі результати коаліційних партій на виборах у Європарламент.

Усі три партії в коаліції Олафа Шольца у федеральному уряді Німеччини – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали ненайкращі результати на євровиборах, що відображає розчарування виборців урядом.

Лідер німецької консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) і глава уряду Баварії Маркус Зьодер закликав до якнайшвидшого проведення дострокових національних парламентських виборів.

Про останні вибори до Європарламенту читайте у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними