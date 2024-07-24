В Германии определились с датой проведения парламентских выборов

Правительство Германии рекомендовало провести следующие выборы в нижнюю палату парламента Бундестага 28 сентября 2025 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Окончательное решение еще должен принять президент ФРГ. Впрочем, глава немецкого государства обычно следует рекомендациям федерального правительства.

"Принимая свое решение, федеральное правительство приняло во внимание мнения парламентских фракций и председателей фракций партий, представленных в Бундестаге, а также мнения федеральных земель", – заявил представитель министерства внутренних дел.

Реклама:

Взвесив все аспекты, в частности школьные каникулы в федеральных землях, правительство считает 28 сентября 2025 года приемлемой датой.

Ранее относительно этой даты шли дебаты, ведь именно 28 сентября 2025 года должен был состояться Берлинский марафон. Однако спортивное событие перенесли на 21 сентября.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже объявил о намерениях снова бороться за пост главы правительства.

Напомним, опрос Forsa survey по заказу немецких СМИ свидетельствует, что только треть членов Социал-демократической партии Германии хотели бы переизбрания Шольца в качестве канцлера в 2025 году.

А в июне в Германии недовольство избирателей правящей коалицией достигло рекордно высокого уровня на фоне неудачных для правительственных партий выборов в Европарламент.