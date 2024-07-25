У Повітряних силах кажуть, що три російських "Шахеди" залетіли у Румунію

Три російських ударних безпілотники "Шахед", які атакували південь України в ніч на 25 липня, залетіли на територію Румунії і після того зникли з поля зору української ППО.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційних сторінках Повітряних сил від імені командувача Повітряних сил, генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Серед деталей про нічну атаку згадано, що три російських безпілотники залишили повітряний простір України і подальша їхня доля невідома.

"В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "Шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією", – йдеться у заяві.

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На даний час у румунських ЗМІ не з’являлося повідомлень про вибухи чи збиття безпілотників над територією Румунії.

Офіційно підтвердили, що для населених пунктів над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу, як і попередньої ночі.

У Міноборони Румунії в середу повідомляли, що піднімали винищувачі F-16 та що відправлять фахівців перевірити територію довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки. Про знахідки після того не повідомляли.

Як відомо, за час повномасштабної війни були випадки падіння уламків дронів на території Румунії, після перших таких інцидентів для селищ над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу.

За результатами розслідування у Румунії дійшли висновку, що російські дрони падали на території країни через випадковість.